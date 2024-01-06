Ворог сім разів намагався прорвати оборону ЗСУ на Харківщині

На Куп'янському напрямку війська російської федерації продовжують неудачні спроби нападу на позиції Сил оборони.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
Комментариев: 0
Те, мимо чого в інший час ви пройшли б, навіть не помітивши, сьогодні може викликати в душі цілу гаму почуттів. З іншого боку, легше звичайного даватиметься робота, яка потребує підвищеної концентрації уваги.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
6 січня відзначають два великі свята – Водохреща та Святвечір.
влажность:
давление:
ветер: