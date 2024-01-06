6 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

06.01.2024 06:30

6 січня відзначають два великі свята – Водохреща та Святвечір.

Згідно із Новоюліанським календарем, який Православна церква України прийняла 1 вересня 2023 року, 6 січня відзначається велике церковне свято - Водохреща. Свято вшановує обряд хрещення Ісуса у річці Йордан під проводом Іоанна Хрестителя. Під час цього обряду ангел у формі білого голуба з'явився і підтвердив, що Ісус - Син Божий, чому свято також відоме як Богоявлення.

В Україні віряни традиційно відвідують богослужіння на Водохреща. У цей день у річках та озерах влаштовують ополонку у формі хреста, яку потім освячує священник. Сміливці занурюються в ополонку, вірячи, що такий ритуал забезпечить їм здоров'я, хоча церква ставиться до водохресних купань з певним застереженням.

Освячену воду з ополонки українці набирають та несуть додому. Здавна в народі освячену на Водохрещу воду вважали своєрідною панацеєю від багатьох хвороб; нею також святили будинки, тварини, зерно і т.д. І ось загадка: водохресна вода може зберігатися протягом усього року свіжою. Дехто схильний вважати, що цьому сприяє срібло від хреста.



У Водохреща жінки намагалися не полоскати у воді білизну, бо «там чорти сидять і можуть вчепитися». Натомість дівчата в освячену воду клали калину чи корали та вмивалися, щоби щоки були рум'яними. У Хрещення протягом усього свята жінки не ходили за водою; це мають робити лише чоловіки.

Також цього дня в церкві хрестять дітей, сподіваючись, що це забезпечить маляті сильний захист від невдач та бід.

На столі під час цього свята українці ставлять м'ясні страви, ковбаси, голубці та вареники. Крім того, подають кутю, яку готують протягом попередніх днів.

За Юліанським календарем, 6 січня відзначається Святвечір і закінчується Різдвяний піст.

Напередодні Різдва, за канонами церкви, віруючий мав дотримуватися суворого посту – цілий передріздвяний день не можна було їсти й пити. Вечеря на Святий вечір була для них першою трапезою. За стіл сідали з появою на небі 1-ї зірки, на згадку про Вифлеємську зірку, яка ознаменувала пастухам про народження Христа.

Меню на Святвечір пісне і складається з 12 страв, а головною стравою цього дня є кутя. За вечерею в цей обов'язково повинна бути вся сім'я. Будинок прибирають, а на стіл накривають білі скатертини.



Дуже відомою українською різдвяною традицією є колядки. Виконувати їх можуть як дорослі, і діти. У деяких регіонах України співати колядки прийнято на Святвечір, а в інших - лише на Різдво.

Що не можна робити 6 січня