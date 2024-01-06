6 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

6 січня відзначають два великі свята – Водохреща та Святвечір.
Згідно із Новоюліанським календарем, який Православна церква України прийняла 1 вересня 2023 року, 6 січня відзначається велике церковне свято - Водохреща. Свято вшановує обряд хрещення Ісуса у річці Йордан під проводом Іоанна Хрестителя. Під час цього обряду ангел у формі білого голуба з'явився і підтвердив, що Ісус - Син Божий, чому свято також відоме як Богоявлення.
В Україні віряни традиційно відвідують богослужіння на Водохреща. У цей день у річках та озерах влаштовують ополонку у формі хреста, яку потім освячує священник. Сміливці занурюються в ополонку, вірячи, що такий ритуал забезпечить їм здоров'я, хоча церква ставиться до водохресних купань з певним застереженням.
Освячену воду з ополонки українці набирають та несуть додому. Здавна в народі освячену на Водохрещу воду вважали своєрідною панацеєю від багатьох хвороб; нею також святили будинки, тварини, зерно і т.д. І ось загадка: водохресна вода може зберігатися протягом усього року свіжою. Дехто схильний вважати, що цьому сприяє срібло від хреста.
У Водохреща жінки намагалися не полоскати у воді білизну, бо «там чорти сидять і можуть вчепитися». Натомість дівчата в освячену воду клали калину чи корали та вмивалися, щоби щоки були рум'яними. У Хрещення протягом усього свята жінки не ходили за водою; це мають робити лише чоловіки.
Також цього дня в церкві хрестять дітей, сподіваючись, що це забезпечить маляті сильний захист від невдач та бід.
На столі під час цього свята українці ставлять м'ясні страви, ковбаси, голубці та вареники. Крім того, подають кутю, яку готують протягом попередніх днів.
За Юліанським календарем, 6 січня відзначається Святвечір і закінчується Різдвяний піст.
Напередодні Різдва, за канонами церкви, віруючий мав дотримуватися суворого посту – цілий передріздвяний день не можна було їсти й пити. Вечеря на Святий вечір була для них першою трапезою. За стіл сідали з появою на небі 1-ї зірки, на згадку про Вифлеємську зірку, яка ознаменувала пастухам про народження Христа.
Меню на Святвечір пісне і складається з 12 страв, а головною стравою цього дня є кутя. За вечерею в цей обов'язково повинна бути вся сім'я. Будинок прибирають, а на стіл накривають білі скатертини.
Дуже відомою українською різдвяною традицією є колядки. Виконувати їх можуть як дорослі, і діти. У деяких регіонах України співати колядки прийнято на Святвечір, а в інших - лише на Різдво.
1412 року народилася Жанна д'Арк, національна героїня Франції.
1596 – народився Богдан Хмельницький, гетьман Війська Запорізького, полководець та державний діяч (пом. 1657).
1655 – народився Якоб Бернуллі, швейцарський математик. Вивів та проінтегрував диференціальне рівняння, ввів термін «інтеграл».
1681 – відбувся перший у світі боксерський поєдинок. Він пройшов в Англії між дворецьким та м'ясником герцога Альбемарльського.
1785 – у Харкові відкрився перший Хрещенський ярмарок. Ярмарок можна назвати одним із першорядних, тому що на ньому «багато іноземців і великоруських купців привозили тонкі англійські сукна, парчу, штофні матерії, тафту, пліс, хустки та інші шовкові та сукняні товари, полотна, люстрин, галантерейні товари». Також на неї з'їжджалася значна кількість народу з сусідніх міст та округів Харківського Намісництва, привозився мед, залізо, чавун, кришталевий та фаянсовий посуд, Волзька, Донська та Дніпровська риба та ікра, коні, рогата худоба тощо. Товарообіг Хрещенського ярмарку в 1800 досяг 10 мільйонів рублів, збільшившись через 50 років в 2,5 рази. До речі, у середині ХІХ століття товарообіг харківських ярмарків становив майже 50 відсотків товарообігу всіх ярмарків України.
1822 – народився Генріх Шліман, німецький археолог, який знайшов легендарну Трою.
1838 – продемонстровано телеграфний аппарат.
1845 – Тарас Шевченко завершив роботу над «Заповітом».
1898 – народився Володимир Сосюра, український поет, один із найяскравіших ліриків в українській літературі.
1929 – з'явилися паперові пакети для молока.
1938 – народився Адріано Челентано, італійський кіноактор, естрадний співак, режисер.
1938 – народився Василь Стус, український поет.
1939 – народився Валерій Лобановський, український футболіст та тренер (пом. 2002).
1955 – народився Роуен Аткінсон, англійський комік, більш відомий як Містер Бін.
1975 – на американському телеканалі NBC вперше вийшла в ефір гра "Wheel of Fortune", відома як "Поле чудес".
1978 – Уряд Сполучених Штатів повернув Угорщині одну з її реліквій – корону святого Іштвана, яка зберігалася у США з часів Другої світової війни.
2000 – американські вчені вперше клонували бика.
2015 – Литва зупинила на своїй території мовлення російських державних телеканалів РТР Планета, РенТВ та НТВ-Світ – за спотворення інформації про події в Україні.
2019 – Православна церква України отримала томос про автокефалію.
2021 – захоплення Капітолію США прихильниками Дональда Трампа, що програв президентські вибори, та теорії змови QAnon.
за Новоюліанським календарем: Роман, Андрій, Лідія, Домінікія, Лаврентій, Марта, Іван, Михей, Марія, Феофан.
за Юліанським календарем: Артем, Євгенія, Інокентій, Клавдія, Микола, Сергій.
Те, мимо чого в інший час ви пройшли б, навіть не помітивши, сьогодні може викликати в душі цілу гаму почуттів. З іншого боку, легше звичайного даватиметься робота, яка потребує підвищеної концентрації уваги.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
6 січня відзначають два великі свята – Водохреща та Святвечір.
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