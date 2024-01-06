06.01.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 6 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Те, мимо чого в інший час ви пройшли б, навіть не помітивши, сьогодні може викликати в душі цілу гаму почуттів. З іншого боку, легше звичайного даватиметься робота, яка потребує підвищеної концентрації уваги.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен, чия робота пов'язана з творчістю або з генерацією креативних ідей, може відчувати нестачу натхнення. Не впадайте у відчай, це тимчасове затишшя – швидше за все, вже найближчими днями ситуація зміниться. Чекати на примхливу музу Овну настільки ж марно, як і чекати біля моря погоди. Натомість йому набагато ефективніше, засукавши рукави, зайнятися поточними справами, які не вимагають для своєї реалізації жодних творчих іскор.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Протягом дня Тельцю варто більше прислухатися до слів інших, ніж говорити самому. Саме з чужих думок та ідей він почерпне потрібну йому інформацію. Крім того, готовність Тельця слухати може несподівано здобути йому розташування оточуючих. Іншими словами, Тельцю варто тримати вуха відкритими, а рот на замку, і тоді мовчання йому справді може обернутися золотом.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Зірки радять Близнюкам сконцентруватися на тих справах, де вони вирішують самі. Чужі поради, «мозковий штурм» і тим більше нав'язливе керівництво вибиватимуть їх із колії, плачевно позначаючись на результаті. Зате якщо оточуючі дадуть їм можливість спокійно посидіти, вирішуючи поставлене перед ними завдання, Близнюки здатні творити чудеса! Ось чому їм варто уникати бурхливих навколо них бур, відгородившись від усіх невидимою перегородкою.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку треба тримати себе в руках, щоб не зіпсувати стосунки з оточуючими! Своїми їдкими зауваженнями і шпильками він здатний провокувати людей на кроки у відповідь. Виною ж дратівливість, яку Раку буде важко тримати під контролем, а також його критичний погляд на світ. Однак приборкати себе, проявивши дипломатичність, йому таки доведеться – якщо, звичайно, Раку небайдуже ставлення до нього близьких та друзів.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев не відрізнятиметься підвищеним терпінням: він готовий, як сірник, спалахнути з будь-якого приводу! Навколишні та й вся обстановка навколо здатні його дратувати. Зірки попереджають: напруга, що накопичилася, може змусити Лева діяти необдумано і різко. Йому слід розслабитися, а в критичні моменти рахувати до десяти, щоб не сказати чи не зробити те, про що згодом Лев пошкодує.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Ситуація у справах Діви може різко змінитися. Якийсь новий проект, у якому вона була цілком упевнена, може обернутися несподіваною стороною. Можливо, Діві доведеться боротися за результат, який, як їй здавалося, вже лежить у кишені. Зірки радять Діві поставитися до цього філософськи. Нехай не все йде так гладко, як хотілося б, але остаточні точки над «i» ще не розставлені, а отже, все в її руках.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези будуть дратувати практично всі, кому не пощастило опинитися на їхньому шляху! Терезам навіть може здаватися, що оточуючі навмисно виводять їх із себе. Втім, зірки кажуть, що причину дратівливості Терезам варто пошукати всередині, а не зовні. Знайшовши пару хвилин для розслаблюючої медитації та дихальної гімнастики, Терези виявлять, що світ змінився на краще як за помахом чарівної палички!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Від Скорпіона може знадобитися надати комусь заступництво чи допомогу. Можливо, йдеться про професійну консультацію чи дружню раду, а може, Скорпіонові доведеться поділитися з кимось своїми знаннями, інформацією, досвідом чи зв'язками. Зірки радять Скорпіону не шкодувати часу, витраченого на допомогу іншим. Добрі справи варті того: вони здатні підняти Скорпіона не лише в його власних очах, а й у очах оточуючих.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Протягом дня Стрільцю доведеться зіткнутися з таким прикрим явищем, як нерозуміння оточуючих. Здавалося б, справа звична, проте вона ризикує вибити Стрільця з колії та відбитися на його настрої. Відчуття, що його не чують, а якщо й чують, то неправильно розуміють, може переслідувати Стрільця весь день. Щоб позбутися цього почуття, Стрільцеві слід направити енергію на заняття своїми особистими справами, не посвячуючи в них оточуючих. І наскільки можна звести спілкування до мінімуму!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг може отримати цікаву для нього інформацію буквально з повітря: зі чуток, спостережень, випадкової розмови. У звичайний день ця інформація не викликала б його інтересу, проте Козеріг зможе максимально скористатися нею. День наділяє його підвищеними аналітичними здібностями, що дозволяють Козерога по крихтах робити правильні висновки. Як справжній Шерлок Холмс, він зуміє докопатися до суті на благо всім і, звичайно, собі.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Відмінний день для Водоліїв, робота якого пов'язана з грошима: бухгалтерів, фінансистів, бізнесменів. Втім, і решта Водоліїв протягом дня, швидше за все, зіткнуться з необхідністю подбати про фінансову сторону своїх справ. Можливо, Водолію знадобиться зайнятися підрахунками витрат або оцінити прибутковість тієї чи іншої своєї ідеї. Будь-яка діяльність, спрямована на упорядкування грошових справ, даватиметься йому особливо легко.

Риби (20 лютого – 20 березня)

День ідеальний реалізації будь-яких самостійних планів Риб. Власний бізнес, творчість, навчання, домашні справи або будь-яка інша особиста ділянка робіт – скрізь, де Риби самі відповідають за результат, на них чекає успіх. А ось у будь-яких справах, де їм доводиться покладатися на оточуючих або тим більше зазнавати їх тиску, Рибам слід приготуватися до несподіванок. На жаль, але у цих питаннях далеко не все піде гладко.