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06.01.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 6 січня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

6 січня очікується хмарна погода. Вночі невеликі опади. Вдень без істотних опадів. Ожеледь, слабкий туман.

На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря: вночі 6 – 8° морозу, вдень 1 – 3° морозу.

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Народні прикмети

  • 6 січня відзначається свято Хрещення Господнього або Богоявлення. З цього дня настають морози.
  • Глибоко промерзла земля передбачає родючість.
  • За погодою цього дня визначали погоду грудня.
  • Якщо тепло – весна буде холодною; заметіль – на врожай пшениці.
  • Сильний снігопад і високі снігові замети сьогодні віщують хороший урожай влітку.
  • Зірки яскраво мерехтять на нічному небі – до гарної погоди.
  • Птахи співають – до ранньої весни.
  • Сильний вітер дме – до мінливої погоди в січні.
  • Великий перепад температур вдень і вночі 6 січня – до морозного і сніжного лютого.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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