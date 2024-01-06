Прогноз погоди у Харкові на 6 січня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
6 січня очікується хмарна погода. Вночі невеликі опади. Вдень без істотних опадів. Ожеледь, слабкий туман.
На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря: вночі 6 – 8° морозу, вдень 1 – 3° морозу.
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Те, мимо чого в інший час ви пройшли б, навіть не помітивши, сьогодні може викликати в душі цілу гаму почуттів. З іншого боку, легше звичайного даватиметься робота, яка потребує підвищеної концентрації уваги.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
6 січня відзначають два великі свята – Водохреща та Святвечір.
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