Харківщина на ранок 5 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники шість разів виїзджали на гасіння пожеж.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, пожеж, пов’язаних з обстрілами, не зафіксовано.
Двічі куп'янські рятувальники залучались до ліквідації наслідків ворожих обстрілів. У місті Куп'янськ після ворожих ударів були виявлені пошкодження будівлі навчального закладу та приватного сектору. Також ДСНСники проводили аварійно-рятувальні роботи у житловій будівлі. З-під завалів вилучено жінку 1963 року народження. Постраждалу госпіталізовано до обласної лікарні.
Протягом доби з 5 по 6 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові рятувальники ДСНС залучалися до ліквідації наслідків ДТП.
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