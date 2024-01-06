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06.01.2024  09:07   Рита Парфенова

Зруйнований ліцей та жінка під завалами: як минула доба у Харківській області

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.

обстріл

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.

Зокрема, ворог обстріляв населені пункти:

  • по місту Куп'янськ окупанти завдали удару з РСЗВ о 00:15. Влучання на території ліцею. Пошкоджено будівлю навчального закладу.
  • ще дним обстрілом міста Куп'янськ з РСЗВ близько 00:40 пошкоджено будинок. З-під завалів деблоковано 61-річну жінку. Постраждалу з травмою стопи доставили до лікарні.
  • село Липці Харківського району перебувало під ворожим обстрілом о 10:40 та 10:47. Пошкоджено будинок, адміністративну будівлю, складські приміщення.
  • близько 11:00 окупанти завдали удару по смт Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено приватний будинок, літню кухню.

Також під ворожим вогнем перебували: Гатище, Бочкове Чугуївського району; Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки Куп'янського району.

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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