06.01.2024 10:02 Рита Парфенова

На Харківщині з-під завалів зруйнованого обстрілом будинку врятували жінку (відео)

Рятувальники міста Куп'янськ на Харківщині визволили жінку з-під завалів, спричинених ворожими обстрілами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

6 січня 2024 року, вночі, ворог продовжував обстрілювати житловий сектор міста Куп'янська. Удари вразили будівлю навчального закладу та приватні житлові будинки. Під завалами одного з будинків перебувала 60-річна жінка, яка потребувала допомоги.

На місце події відразу прибули рятувальники та медичний персонал. Під завалами будинку, в одній з кімнат, знайшли жительку. За допомогою спеціальної техніки та навичок рятувальників її швидко визволили та доставили до автомобіля екстреної медичної допомоги. Постраждалу, яка отримала травму ноги, госпіталізували до Харківської обласної лікарні.

Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучалося 2 одиниці техніки та 10 рятувальників від ДСНС.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 5 по 6 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів.