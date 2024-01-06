Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом доби до поліції Харківщини надійшло 1058 заяв від громадян про правопорушення та події
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліцейські доставили для перевірки 80 осіб.
Поліція проводить профілактичні заходи щодо недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин. З цією метою на блокпостах Харківської області правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевіряють транспортні засоби.
Минулої доби на території Харківщини сталася 21 дорожньо-транспортна пригода, в яких 10 громадян отримали травми, одна людина загинула.
Правоохоронці склали 13 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 5 по 6 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів.
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Те, мимо чого в інший час ви пройшли б, навіть не помітивши, сьогодні може викликати в душі цілу гаму почуттів. З іншого боку, легше звичайного даватиметься робота, яка потребує підвищеної концентрації уваги.
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