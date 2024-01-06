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06.01.2024  15:34   Рита Парфенова

Шляховики забезпечують проїзд дорогами Харківщини

У суботу, 6 січня, дорогами Харківської області обмежень в русі немає, і надзвичайних ситуацій не зафіксовано.

чистят дороги
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Внаслідок крижаного дощу, який пройшов напередодні, підрядні організації Служби вивели на дороги області 102 одиниці спеціальної техніки, зокрема 73 одиниці КДМ та 29 навантажувачів. Використано 1087 тонн реагенту та 50 тонн солі, що дозволило очистити 1065 кілометрів доріг.

Наразі дорогами Харківської області обмежень в русі немає, і надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Проте, за прогнозами синоптиків, завтра, 7 січня, на область очікується вплив активного антициклону та мас арктичного повітря. Це приведе до снігопаду, хуртовин та значного зниження температури повітря. Прогнозується приріст снігового покриву до 10-20 см. Такі погодні умови можуть спричинити утруднення на дорогах, зокрема замети та ожеледицю. Вночі та вдень очікується значний мороз, до 15-19 градусів. Рекомендуємо водіям бути обережними та дотримуватися правил безпеки на дорозі у важкі погодні умови.

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Раніше РЕДПОСТ писав, заборонений рух транспорту вулицею Бакуліна, на ділянці від пр. Науки до вул. Коломенської, що пов’язано з необхідністю усунення наслідків ворожих обстрілів. Рух транспорту відкриють після завершення відновлювальних робіт.

Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  дорога, харків
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