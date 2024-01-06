Шляховики забезпечують проїзд дорогами Харківщини

У суботу, 6 січня, дорогами Харківської області обмежень в русі немає, і надзвичайних ситуацій не зафіксовано.
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Раніше РЕДПОСТ писав, заборонений рух транспорту вулицею Бакуліна, на ділянці від пр. Науки до вул. Коломенської, що пов’язано з необхідністю усунення наслідків ворожих обстрілів. Рух транспорту відкриють після завершення відновлювальних робіт.
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Те, мимо чого в інший час ви пройшли б, навіть не помітивши, сьогодні може викликати в душі цілу гаму почуттів. З іншого боку, легше звичайного даватиметься робота, яка потребує підвищеної концентрації уваги.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
6 січня відзначають два великі свята – Водохреща та Святвечір.
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