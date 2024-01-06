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06.01.2024  15:50   

У Харкові освятили воду (фото)

Єпископом Харківським і Богодухівським Митрофаном здійснено чин освячення води Удянського гідропарку на честь Хрещення Господнього.

Харків, водохреще

У цей день християни всього світу згадують одну з ключових євангельських подій – Хрещення Ісуса Христа в річці Йордан.
 
Основним обрядом цього дня є освячення води, що має особливі очищувальні властивості, лікує захворювання та вважається захисною. 
 
Після служби найвідважніші занурилися в ополонку під пильним наглядом рятувальників.


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Тэги:  харків, водохреще, освячення
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