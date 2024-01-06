06.01.2024 15:50

У Харкові освятили воду (фото)

Єпископом Харківським і Богодухівським Митрофаном здійснено чин освячення води Удянського гідропарку на честь Хрещення Господнього.





У цей день християни всього світу згадують одну з ключових євангельських подій – Хрещення Ісуса Христа в річці Йордан.

У цей день християни всього світу згадують одну з ключових євангельських подій – Хрещення Ісуса Христа в річці Йордан.

Основним обрядом цього дня є освячення води, що має особливі очищувальні властивості, лікує захворювання та вважається захисною.

Після служби найвідважніші занурилися в ополонку під пильним наглядом рятувальників.



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