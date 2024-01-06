06.01.2024 16:35 Рита Парфенова

На Харківщині чоловік загинув у власній оселі

У Харківському районі на місці ліквідації пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

Повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку села Манченки Харківського району надійшло 5 січня 2024 року о 08:09. До місця пригоди вирушили 2 відділення чергового караулу 48-ї Державної пожежно-рятувальної частини на автоцистернах з 10 рятувальниками.



При прибутті вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одній із кімнат, охопивши домашні речі та меблі. Усередині будинку виявили тіло загиблого чоловіка, якому було 1965 року народження. Площа горіння становила 20 кв.м. Рятувальники змогли локалізувати пожежу о 09:20, а до 11:45 повністю ліквідували вогонь. Причину події встановлюють.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 5 по 6 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів.