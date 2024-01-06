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06.01.2024  17:27   Рита Парфенова

На парковці біля багатоповерхівки Харкова згорів автомобиль

У Немишлянському районі Харкова рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі.

У Немишлянському районі Харкова рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

6 січня о 15:16 надійшло повідомлення на лінію «101» про пожежу на вулиці Олімпійській у місті Харкові. За вказівкою в повідомленні, вогонь охопив автомобіль «BMW - X5», який стояв поруч із будинком.

На місце пригоди оперативно прибули рятувальники 11-ї пожежно-рятувальної частини. Прибувши, вони негайно розпочали гасіння пожежі, яка вже охопила моторний відсік та салон автомобіля на площі 6 кв.м. Використовуючи пінні стволи, рятувальники здійснили покриття піни, і до 15:26 вдалося локалізувати вогонь. Повна ліквідація пожежі відбулася о 15:35.

У Немишлянському районі Харкова рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі.

Дякуючи швидкій реакції вогнеборців, вдалося врятувати припаркований поруч автомобіль.

За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання в електромережі моторного відсіку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 5 по 6 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів.

У Немишлянському районі Харкова рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі.

У Немишлянському районі Харкова рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, дснс, харків
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