Харків було атаковано дронами-камікадзе - Терехов

Харків ввечері 30 січня опинився під атакою дронів-камікадзе типа "Shahed".
Про це в своєму Телеграм-каналі написав Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомляє РЕДПОСТ.
"Удар «шахеда» по місту. Район житлової забудови, є пожежа на місті потрапляння", - пише очільник міста.
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Він зазничив, що інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється.
Водночас, в ХОВА повідомили, що оккупанти спрямували на область мінімум 6 ворожих БпЛА.
Нагадаємо, проти ночі на 3 листопада росіяни вдарили безпілотниками по житлових районах Харкова.
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