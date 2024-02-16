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16.02.2024  15:20   Віталій Хінєвіч

Був прив'язаний біля магазину: у Харкові цуценя шукає родину

16 лютого від громадян правоохоронці отримали інформацію про те, що біля магазину тривалий час знаходиться щеня.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
На лінію 102 надійшов виклик від небайдужих громадян. Цуценя вже тривалий час було прив’язане біля магазину. 
 
«Зі слів перехожих, господар полишив песика та сказав, що йому байдуже на чотирилапого.
 
Спроби знайти господаря, що полишив песика, виявилися безрезультатними. Уже вечоріло, тож ми відвезли його до притулку для тварин. Хвостатика радо прийняли та вже шукають доброго та відповідального господаря.
 
Домашні тварини — це велика відповідальність, і до цього не можна ставитися легковажно. Піклуйтесь про них, дбайте і вони подарують вам свою любов!»,- розповіли правоохоронці.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині правоохоронці врятували пораненого окупантами песика.
 
Тэги:  події, харків
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