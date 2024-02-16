Був прив'язаний біля магазину: у Харкові цуценя шукає родину

16 лютого від громадян правоохоронці отримали інформацію про те, що біля магазину тривалий час знаходиться щеня.
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Сьогодні ідеальний час для самостійного бізнесу, спортивних занять та участі в громадських заходах. Але слід бути обережними у відносинах з начальством. Уникайте неточних формулювань та беріться за конкретні справи.
Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці можливий сніг, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
16 лютого в Україні відзначається День Єднання.
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