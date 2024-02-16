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16.02.2024  15:50   Віталій Хінєвіч

Служба судової охорони у Харківській області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

На службу запрошуються чоловіки та жінки віком від 18 років.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області.
 
Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад, а саме:
 
  • провідного спеціаліста служби інформаційно-аналітичної роботи – 1 посада;
  • командира 3 відділення (м. Богодухів) (Богодухівський районний суд)              2 взводу охорони (м. Харків) 1 підрозділу охорони (м. Харків) – 1 посада;
  • командира 1 відділення (м. Лозова) (Лозівський міськрайонний суд)                      8 взводу охорони (м. Харків) 2 підрозділу охорони (м. Харків) – 1 посада;
  • командира 2 відділення (смт. Нова Водолага) (Нововодолазький районний суд) 3 взводу охорони (м. Люботин ) 1 підрозділу охорони (м. Харків) – 1 посада;
  • контролера ІІ категорії 3 відділення (смт. Близнюки) (Близнюківський районний суд) 8 взводу охорони (м. Лозова) 2 підрозділу охорони (м. Харків) – 1 посада;
  • контролера ІІ категорії 4 відділення (смт. Краснокутськ) (Краснокутський  районний суд) 2 взводу охорони (м. Харків) 1 підрозділу охорони (м. Харків) – 1 посада;
  • контролера ІІ категорії 1 відділення (м. Харків) (Харківський апеляційний суд, ТУ ДСА, Регіональне відділення Національної школи суддів України) 1 взводу охорони 1 підрозділу охорони (м. Харків) – 1 посада;
  • контролера ІІ категорії 3 відділення (смт. Покотилівка) (Харківський районний суд) 6 взводу охорони 2 підрозділу охорони (м. Харків) – 1 посада.
На службу запрошуються чоловіки та жінки віком від 18 років. 
 
Пропонується:
 
  • стабільне щомісячне грошове забезпечення;
  • повний соціальний пакет;
  • речове забезпечення;
  • професійне навчання;
  • кар’єрне зростання.
 
Наказ про проведення та Умови конкурсу можливо знайти на сайті.
 
Документи приймаються з 09.00 16 лютого 2024 року до 15.00 04 березня 2024 року за адресою: м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 36.   
                
За інформацією щодо умов зайняття посади, порядку прийняття документів та проведення співбесіди звертатися до відділу по роботі з персоналом: тел. 098-401-10-48 або на адресу електронної пошти: inbox.kh@sso.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що від початку року на Харківщині послугами служби зайнятості скористалося понад 10 тисяч людей.
 
Тэги:  харків, робота
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