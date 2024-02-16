16.02.2024 15:50 Віталій Хінєвіч

Служба судової охорони у Харківській області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

На службу запрошуються чоловіки та жінки віком від 18 років.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області.

Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад, а саме:

провідного спеціаліста служби інформаційно-аналітичної роботи – 1 посада;

командира 3 відділення (м. Богодухів) (Богодухівський районний суд) 2 взводу охорони (м. Харків) 1 підрозділу охорони (м. Харків) – 1 посада;

командира 1 відділення (м. Лозова) (Лозівський міськрайонний суд) 8 взводу охорони (м. Харків) 2 підрозділу охорони (м. Харків) – 1 посада;

командира 2 відділення (смт. Нова Водолага) (Нововодолазький районний суд) 3 взводу охорони (м. Люботин ) 1 підрозділу охорони (м. Харків) – 1 посада;

контролера ІІ категорії 3 відділення (смт. Близнюки) (Близнюківський районний суд) 8 взводу охорони (м. Лозова) 2 підрозділу охорони (м. Харків) – 1 посада;

контролера ІІ категорії 4 відділення (смт. Краснокутськ) (Краснокутський районний суд) 2 взводу охорони (м. Харків) 1 підрозділу охорони (м. Харків) – 1 посада;

контролера ІІ категорії 1 відділення (м. Харків) (Харківський апеляційний суд, ТУ ДСА, Регіональне відділення Національної школи суддів України) 1 взводу охорони 1 підрозділу охорони (м. Харків) – 1 посада;

контролера ІІ категорії 3 відділення (смт. Покотилівка) (Харківський районний суд) 6 взводу охорони 2 підрозділу охорони (м. Харків) – 1 посада.

На службу запрошуються чоловіки та жінки віком від 18 років.

Пропонується:

стабільне щомісячне грошове забезпечення;

повний соціальний пакет;

речове забезпечення;

професійне навчання;

кар’єрне зростання.

Наказ про проведення та Умови конкурсу можливо знайти на сайті

Документи приймаються з 09.00 16 лютого 2024 року до 15.00 04 березня 2024 року за адресою: м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 36.

За інформацією щодо умов зайняття посади, порядку прийняття документів та проведення співбесіди звертатися до відділу по роботі з персоналом: тел. 098-401-10-48 або на адресу електронної пошти: inbox.kh@sso.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що від початку року на Харківщині послугами служби зайнятості скористалося понад 10 тисяч людей.