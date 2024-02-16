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16.02.2024  16:15   Віталій Хінєвіч

У зв’язку з пошкодженням контактної мережі у Польщі можуть затримуватись українські потяги

Українські поїзди до та з Перемишля можуть мати затримки та зміни в розкладі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Поїзд №73 Харків - Перемишль прямуватиме до станції Медика, звідки пасажирів буде пересаджено на організовані польською стороною автобуси до Перемишля. В зворотному напрямку, з Перемишля, пасажирів поїзда №74 у напрямку Харкова також довозитимуть до станції Медика автобусами для пересадки до своїх вагонів. Посадка в автобуси буде здійснюватись по квитках на поїзд. 
 
Пошкодження мережі також може вплинути на графік руху інших поїздів до/з Перемишля, які курсуватимуть до кінця доби. 
 
«Приносимо вибачення за незручності: польські колеги вже займаються ремонтом та прогнозують відновлення мережі та нормалізацію руху поїздів до кінця цього дня»,- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрзалізниця запускає новий потяг сполученням «Харків –Дніпро».
 
Тэги:  харків, поїзд
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