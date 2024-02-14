14.02.2024 15:15 Віталій Хінєвіч

До Дня закоханих, Національний банк вводить у обіг пам’ятну монету "Кохання"

Пам’ятна монета "Кохання" виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень.

Фото: НБУ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НБУ.

На аверсі розміщено стилізовану троянду у вигляді серця. Її пелюстки – це слова “кохання”, написані найпоширенішими мовами світу. Це додатково підкреслює універсальність та безмежність цього почуття, яке не знає ані кордонів, ані мовних бар’єрів.

На реверсі монети зображено серце, від якого рівномірно розходяться хвилі. Така композиція символізує всеосяжність кохання, вібрації якого сягають найпотаємніших глибин душі.

Із 14 лютого 2024 року монети продаватимуться в інтернет-магазині НБУ, а поступово – і банками-дистриб’юторами. Тираж монети – до 50 000 штук.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram