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22.12.2023  08:55   Віталій Хінєвіч

НБУ презентував набір пам’ятних монет, присвячених музичному символу Різдва

Набір із трьох срібних пам’ятних монет "Щедрик – колядка дзвонів" продовжує серію "Українська спадщина" та присвячений одному з національних музичних символів України – всесвітньовідомій колядці "Щедрик" в обробці композитора Миколи Леонтовича.

Фото: НБУ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національний банк України.
 
Кожна з трьох монет, що входять до набору, виконана у формі дзвоника, має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г (кожна).  На аверсі центральної монети набору зображено вертеп з різдвяною зіркою – культурний феномен, що зберігає глибокі історичні українські традиції. На аверсі двох інших монет розміщені збірні композиції янголів, що символізують чистоту, силу, Божу допомогу, захист та світло свята Різдва, а також рядки з пісні "Щедрик". 
 
На реверсі центральної монети розміщено стилізовану композицію першого виконання "Щедрика" хором під проводом диригента Олександра Кошиця у 1922 році у Карнеґі-холі, над хором – силует ластівки, яка є головним персонажем пісні. 
 
На реверсі двох інших монет зображено стилізовані кольорові прапори України та США, композицію з історичних культових споруд Києва і Нью-Йорка та золотисте мереживне тло з дзвониками, що символізує наповнення простору чарівними звуками мелодії колядки.
 
Монети з набору щедро оздоблені тамподруком (кольоровий друк), локальною позолотою (вміст золота в чистоті не менше ніж 0,003 г) і вставками камінчиків (кубічний оксид цирконію діаметром 1,5 мм). Їх дизайн створили художники мистецької групи "АртТріум": Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.
 
Про початок реалізації Національний банк та банки-дистриб’ютори  інформуватимуть клієнтів додатково. Тираж набору – до 5 000 штук.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що пластуни передали Вифлеємський вогонь миру громаді Харкова.
 
Источник:   НБУ
 Тэги:  монета, нбу
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