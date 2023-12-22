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22.12.2023  08:30   Віталій Хінєвіч

Окупанти пошкодили будинок на Харківщині: оперативна інформація від ХОВА на ранок 22 грудня

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зокрема під обстрілом ворога перебувала: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району; Веселе Харківського району; Гатище Чугуївського району;
Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Петропавлівка Куп'янського району.
 
О 12:00 окупанти обстріляли с. Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Інформація про потерпілих не надходила.
 
ЗСУ відбили 19 ворожих атак біля Синьківки Куп'янського району.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що з-під обстрілів у Куп'янському районі вивезли 83-річну жінку з травмою ноги.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харків
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