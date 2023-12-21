21.12.2023 13:55 Віталій Хінєвіч

З-під обстрілів у Куп'янському районі вивезли 83-річну жінку з травмою ноги

Під час відпрацювання території Дворічанської громади та в ході проведення подворових обходів співробітники Куп'янського районного відділу поліції виявили жінку похилого віку, яка травмувала ногу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Травмування кінцівки трапилося тиждень тому. 83-річна жінка зовсім не могла самостійно пересуватися, також у неї немає рідних. Їжу та воду жінці приносив сусід, аби вона не померла з голоду.

Співробітники поліції запропонували жінці евакуюватися, на що вона відразу погодилася. З будинку, в якому мешкала літня жінка, працівники поліції виводили її під ворожими обстрілами.

Жінку в супроводі поліції, представників органів влади і волонтерів доставили до більш безпечного місця, де надали необхідну допомогу.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram