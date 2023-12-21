З-під обстрілів у Куп'янському районі вивезли 83-річну жінку з травмою ноги

Під час відпрацювання території Дворічанської громади та в ході проведення подворових обходів співробітники Куп'янського районного відділу поліції виявили жінку похилого віку, яка травмувала ногу.
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