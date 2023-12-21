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21.12.2023  14:14   Дмитро Колонєй

Окупанти масово хворіють на "мишачу лихоманку" на Харківщині

У підрозділах окупаційної армії на Харківщині зростає невдоволення через неналежне забезпечення зимовими речами, та повну відсутність медичної допомоги.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України,  на Куп’янському напрямку в багатьох підрозділах російських загарбників зафіксовано спалах так званої «мишачої лихоманки».
 
Хвороба має вірусний характер та передається до людини від гризунів – через прямий контакт зі збудником, внаслідок вдихання пилу мишачих екскрементів чи потрапляння їх у продукти харчування, які вживає людина.
 
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Симптоми мишачої лихоманки:
  • сильний головний біль,
  • зростання температури тіла до 40 градусів,
  • висипи та почервоніння,
  • зниження тиску, крововиливи в очах, нудоту, блювання по декілька разів на день.
 
Оскільки хвороба вражає нирки, заражений мишачою лихоманкою  відчуває інтенсивний біль в попереку та має серйозні труднощі із сечовипусканням.
 
Скарги на лихоманку від особового складу  російської армії, який задіяний у війні проти України, командування проігнорувало, розцінивши їх як черговий прояв ухилення від участі в бойових діях. До того ж, на першому етапі перебігу «мишача лихоманка» нагадує звичайний грип.
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  харків, агрессия россии, обстановка
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