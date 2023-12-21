21.12.2023 14:14 Дмитро Колонєй

Окупанти масово хворіють на "мишачу лихоманку" на Харківщині

У підрозділах окупаційної армії на Харківщині зростає невдоволення через неналежне забезпечення зимовими речами, та повну відсутність медичної допомоги.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, на Куп’янському напрямку в багатьох підрозділах російських загарбників зафіксовано спалах так званої «мишачої лихоманки».

Хвороба має вірусний характер та передається до людини від гризунів – через прямий контакт зі збудником, внаслідок вдихання пилу мишачих екскрементів чи потрапляння їх у продукти харчування, які вживає людина.

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Симптоми мишачої лихоманки:

сильний головний біль,

зростання температури тіла до 40 градусів,

висипи та почервоніння,

зниження тиску, крововиливи в очах, нудоту, блювання по декілька разів на день.

Оскільки хвороба вражає нирки, заражений мишачою лихоманкою відчуває інтенсивний біль в попереку та має серйозні труднощі із сечовипусканням.

Скарги на лихоманку від особового складу російської армії, який задіяний у війні проти України, командування проігнорувало, розцінивши їх як черговий прояв ухилення від участі в бойових діях. До того ж, на першому етапі перебігу «мишача лихоманка» нагадує звичайний грип.