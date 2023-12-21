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21.12.2023  08:25   Віталій Хінєвіч

У Харкові під час гасіння пожежі врятували чоловіка: оперативна інформація від ДСНС

Протягом доби з 20 по 21 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
20 грудня о 18:53 виникла пожежа у приватному будинку на вулиці Врубеля у Новобаварському районі Харкова. На час прибуття рятувальників 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини вогонь розповсюдився на площу лише 2 кв.м. Горів диван та домашні речі.
 
В осередку пожежі рятувальники виявили 66-річного господаря оселі, який надихався диму. Його негайно винесли на зовні, врятувавши життя. Пожежу загасили о 19:47. Постраждалий від госпіталізації відмовився. Причиною виникнення загоряння стала власна необережність чоловіка під час куріння.
 
Також протягом доби рятувальники ДСНС допомогли водіям двох автомобілів подолати складні ділянки доріг.
 
За цей період здійснено 9 оперативних виїздів, з яких:
  • 3 – на ліквідацію пожеж;
  • 3 – на допомогу населенню;
  • 3 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через задимлення рятувальники евакуювали мешканців багатоповерхівки.

Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  пожежа, харків
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