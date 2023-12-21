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21.12.2023  08:40   Віталій Хінєвіч

Ворожі обстріли Харківської області: пошкоджено будинок та лінію електропередачі

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Під обстрілом ворога були такі населені пункти: Ветеринарне Харківського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.
Авіаційних ударів зазнала Синьківка Куп'янського району.
 
ЗСУ відбили 16 ворожих атак біля Синьківки, Петропавлівки та Іванівки  Куп'янського району. 
 
Сьогодні о 05:30 ворог завдав удару по м. Куп'янськ Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Без потерпілих.
 
Близько 9 год 20 грудня стався ворожий обстріл с. Отрадне Куп'янського району. Пошкоджено лінію електропередач. Без постраждалих. О 10:37 окупанти обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. Без постраждалих.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові під час гасіння пожежі врятували чоловіка: оперативна інформація від ДСНС.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харків
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