21.12.2023 08:00 Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку відбито 16 атак ворога

Авіаційного удару зазнала Синьківка Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

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