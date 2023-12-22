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22.12.2023  08:00   Віталій Хінєвіч

Ворог обстрілював Харківську область

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 19 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону в бєлгородській області.
 
Під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.
 
Авіаційного удару зазнала Синьківка, Петропавлівка Харківської області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів окупантів на Харківщині.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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