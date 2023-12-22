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22.12.2023  09:20   Віталій Хінєвіч

«Газмережі» відбудували газогони у одне з сіл Харківщини

Ізюмські газовики Харківської філії «Газмережі» відновили подачу газу у одне з сіл Оскільської громади, що в квітні 2022 року залишилось без енергоносія через зруйновану рф газорозподільну систему.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
До повномасштабного вторгнення окупантів на територію України, природним газом у населеному пункті користувалось близько 200 родин.
 
Для повернення газопостачання у пошкоджене село Ізюмського району були обстежені траси газових мереж на наявність мін, відновлені пошкоджені інфраструктурні об’єкти, відбудовано 10 км газопроводів високого тиску, 9,6 км газопроводів низького тиску, ліквідовані наслідки близько 10 влучень снарядів у газові комунікації на території громади та залиття перебитих мереж рідиною.
 
На даний час у селі Оскільської громади частково відновлені після обстрілів газопроводи житлових будинків та здійснено пуск газу до 25 домоволодінь. Роботи з відбудови газопроводів у оселях мешканців громади тривають.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Новобаварському районі Харкова замінили понад 2 кілометри внутрішньобудинкових систем.
 
Источник:   Харківська філія «Газмережі»
 Тэги:  жкг, харків
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