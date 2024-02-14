14.02.2024 15:36 Дмитро Колонєй

У Харкові спіймали рецидивіста, який публічно підтримував дії окупантів

У Харкові судитимуть посіпаку ворога, який розповсюджував наркотики.

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27 листопада 2023 року на одному з харківських залізничних вокзалів він ділився своєю позицією з приводу того, що підтримує так звану «СВО» і схвалював президента РФ.

Наразі він чекає на виріщення своєї долі в Червонозаводському районному суді Харкова.