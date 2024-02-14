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14.02.2024  15:36   Дмитро Колонєй

У Харкові спіймали рецидивіста, який публічно підтримував дії окупантів

У Харкові судитимуть посіпаку ворога, який розповсюджував наркотики.

Підтримував дії окупантів рецидивіст, якого спіймали на вокзалі правоохоронці: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 42-річний чоловік який раніше притягався до кримінальної відповідальності за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків, публічно висловлювався на підтримку дій загарбників в Україні.
 
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27 листопада 2023 року на одному з харківських залізничних вокзалів він ділився своєю позицією з приводу того, що підтримує так звану «СВО» і схвалював президента РФ.
 
Наразі він чекає на виріщення своєї долі в Червонозаводському районному суді Харкова.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про посадовицю окупаційної адміністрації, яка втекла до Харкова, але не змогла заховатися від правоохоронців.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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