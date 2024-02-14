14.02.2024 15:55 Віталій Хінєвіч

НТМ-2024: з'явились демоверсії тестових завдань з усіх предметів

Для роботи над кожним демонстраційним тестом виділено 60 хвилин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Освіта.ua.

Зазначається, що демонстраційні тести з української мови, української літератури, математики, історії України, географії, біології, фізики, хімії, англійської, німецької, французької, іспанської мов є аналогічними до вступних тестів, які будуть застосовані під час відбору абітурієнтів для вступу на спеціальності бакалавра (магістра медичного спрямування) за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання.

Під час проходження мультитесту вступник самостійно зможе розподіляти 120 хвилин, відведені на виконання української мови та математики у межах першого блоку до перерви, а також історії України та предмета за вибором учасника НМТ у межах другого блоку після перерви.

Усього на виконання мультитесту буде відведено 240 хвилин, з 20-хвилинною перервою між двома блоками.

Демонстраційні завдання Національного мультипредметного тесту з усіх предметів можливо знайти на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

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