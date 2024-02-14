14.02.2024 16:30

На Харківщині за матеріалами СБУ засуджено коригувальника, який хотів залишити без електрики п’ять областей України

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент окупантів, який наводив російські ракети на ключові енергооб’єкти України.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, фігурант намагався знеструмити низку областей України:

у зоні його особливої уваги агента загарбників були основні електропідстанції на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей.

збирав відомості про наслідки ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі нашої держави.

намагався дізнатися інформацію про рівень ушкоджень і технологічні спроможності цих об’єктів.

отриману інформацію зрадник дистанційно передавав до ФСБ через «зв’язкового», який перебував у тимчасово окупованому місті Щастя на Луганщині. Для комунікації використовували анонімний чат у месенджері.

Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних ракетних ударів для повного знеструмлення 5 областей України.

У червні 2023 року контррозвідники СБУ у Харкові затримали російського агента «на гарячому» під час виконання ним ворожого завдання.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми.

Агентом росіян виявився посадовець місцевого підрозділу компанії Укренерго, який очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електроенергії.