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29.10.2023  21:44   Дмитро Колонєй

Готуємо ніжний овочевий суп-пюре

Рецепт супу, який зігріє восени і не дасть погладшати.

Як приготувати овочевий суп-пюре із цвітною капустою
 
Як пише РЕДПОСТ, восени та взимку важливо тримати тіло в теплі та насичувати організм вітамінами. Тому пропонуємо корисний та смачний овочевий суп-пюре.
 
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Суп-пюре з цвітною капустою

 

Продукти:

  • 400 г цвітної капусти,
  • 1 цибуля,
  • 1 зубчик часнику,
  • 2 стебла селери,
  • 1 картопля
  • 1 середня морква
  • сіль,
  • 2 столові ложки оливкової олії,
  • солодка паприка,
  • 150 мілілітрів вершків 10% жирності
  • 300 мілілітрів води.

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Цибулю порей порізати кружальцями
  2. Обсмажити цибулю з часником на оливковій олії.
  3. Кубиками порізати картоплю
  4. Нарізати кубиками моркву,
  5. Додати картоплю до цибулі
  6. Додати  моркву до цибулі
  7. Залити овочі водою.
  8. Нарізати шматочками селеру
  9. Додати цвітну капусту
  10. Додати селеру.
  11. Варити хвилин 20
  12. Додати вершки
  13. Зачекати хвилину.
  14. Отриманий суп збити блендером, щоб вийшла однорідна суміш.
Смачного!
 
 
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Тэги:  рецепт, суп, капуста, селера, сіль, картопля, цибуля, морква, часник
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