Прогноз погоди у Харкові на 30 жовтня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
30 жовтня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно–західний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 5–7° тепла, вдень 15–17° вище нуля.
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День загострить реакцію, що може обернутися великою кількістю суперечок і конфліктів. Зате саме сьогодні вам буде легше зізнатися у своїх прихованих почуттях або сказати людині у вічі те, що ви про неї думаєте.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
30 жовтня у світі відзначають день ортопедичних медсестер і медбратів. В Україні - День працівників підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків.
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