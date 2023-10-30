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30.10.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 30 жовтня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

30 жовтня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно–західний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 5–7° тепла, вдень 15–17° вище нуля.

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Народні прикмети

  • Сильний туман зранку обіцяє ясну та сонячну погоду.
  • Якщо на каштанах ще залишилося листя, варто чекати на потепління.
  • Якщо в лісі багато грибів, то незабаром потеплішає.
  • Погоду передвіщали за зозулею: якщо вона кує на сухому дереві, то невдовзі буде мороз.
  • Цього часу закінчувався літній шлях і починався зимовий.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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