21.10.2023 13:56 Василь Голосний

У Харкові шоумен Олександр Педан провів для дітей захід «НеЛекції» (фото)

Для дітей та молоді міста Харкова провели захід «НеЛекції» в межах компанії «Спільно до навчання».



Фото: РЕДПОСТ

«Спільно до навчання» ‒ це ініціатива, започаткована Міністерством освіти і науки, у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні

та першою леді України Оленою Зеленською, для підтримки освітнього процесу у 2022/2023 навчальному році, повідомляє РЕДПОСТ

«Спільно до навчання» ‒ це захід на якому шоумен Олександр Педан та стендап-комік Василь Байдака спілкуються з дітьми та молоддю про безпеку, в інтерактивний формі – «НеЛекції».

До Харкова на 2 дня 20 та 21 жовтня з НеЛекцією завітав громадський діяч, телеведучий Олександр Педан та провів для харківських тінейджерів тренінги в інтерактивній формі за наступними темами:

культура безпеки, мінна безпека, фізичне та психічне здоров’я, важливість навчання під час війни.

«НеЛекції» – це інтерактивний освітній формат, покликаний доносити українській молоді інформацію з тем, які стали ще актуальнішими під час повномасштабної війни.



Інтерактивний квіз, розроблений за темами «НеЛекції», у легкому й веселому форматі допомагав учасникам закріпити здобуті знання.

У заході прийняли участь більше ніж 400 харківських школярів віком від 10 до 15 років, батьків та вчителів Харківських шкіл.

Організатори заходу: Громадська організація «ЮМАЙНД» за підтримки Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з Департаментом освіти Харківської міської ради.

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