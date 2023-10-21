21.10.2023 14:35 Рита Парфенова

Смертельна ДПТ у Харкові: водій на автівці врізався у вантажівку (фото)

Слідчі Харкова встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув водій автомобіля.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, аварія сталася 20 жовтня близько 20:30 поблизу будинку № 119 по проспекту Гагаріна.

34-річний водій автомобіля «Mazda» під час руху не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем MAN з напівпричепом під керуванням 50-річного чоловіка, який рухався у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП водій іномарки загинув на місці.

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Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.