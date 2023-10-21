Смертельна ДПТ у Харкові: водій на автівці врізався у вантажівку (фото)

Слідчі Харкова встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув водій автомобіля.
34-річний водій автомобіля «Mazda» під час руху не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем MAN з напівпричепом під керуванням 50-річного чоловіка, який рухався у попутному напрямку.
Внаслідок ДТП водій іномарки загинув на місці.
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