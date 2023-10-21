21.10.2023 15:41 Рита Парфенова

У Харкові врятували жінку з палаючої квартири

Причини пожежі, внаслудок якої жінка отримала опіки, наразі з'ясовуються.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, о 03:46 у Харкові виникла пожежа в квартирі на другому поверсі багатоповерхового житлового будинку в провулку Забайкальському.

Внаслідок пожежі горіли домашні речі та диван на площі 3 квадратних метри.

Під час гасіння вогнеборці врятували 69-річну жінку, яка отримала отруєння чадним газом та опіки. Жінку доставили до лікарні невідкладної медичної допомоги.

Крім того, рятувальники евакуювали двох мешканців сусідніх квартир.

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Пожежу ліквідовано о 04:44 за допомогою трьох одиниць техніки та 15 рятувальників. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 10 разів виїжджали на гасіння пожеж.