17.10.2023 15:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові автомобіль врізався у багатоповерхівку: є загиблий та постраждалі

17 жовтня о 12:19 на номер «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду що сталася на проспекті Ювілейному міста Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

На місце події виїхали рятувальники Салтівського району. По прибуттю встановлено, що водій автомобіля «DACIA Logan» не впорався з керуванням, злетів з дороги та в’їхав у стіну багатоповерхівки.

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Внаслідок ДТП водій автівки, чоловік 1951 року народження загинув на місці. Ще двох пасажирок 1958 та 1990 р.н. було травмовано. Постраждалих жінок було госпіталізовано до лікувального закладу.

Рятувальниками проводились роботи по деблокуванню 1 потерпілої жінки та загиблого чоловіка.