30.10.2023 07:30

30 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

30 жовтня у світі відзначають день ортопедичних медсестер і медбратів. В Україні - День працівників підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків.

30 жовтня професійне свято в Україні відзначають люди, які присвятили життя боротьбі з обігом та розповсюдженням наркотиків. Спеціальний підрозділ по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Україні у структурі МВС створили у 1993 році, а у 2015 році його реорганізували, перетворивши на Департамент протидії наркозлочинності.



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30 жовтня відзначається Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів. Започаткували в США 1990 року. До 2001 року свято мало національний характер, а потім поширилося в інші країни. Робота ортопедичних медбратів та медсестер дуже важлива та потребує володіння спеціальними навичками і знанням. Від того, наскільки грамотними будуть їхні дії, залежить швидкість одужання пацієнта.

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, на який православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять священномученика Зіновія та його сестри Зіновії.



За Юліанським календарем, 30 жовтня православна церква вшановує пам’ять пророка Осії, який жив в Ізраїльському царстві.



Осію в народі прозвали колісником, оскільки у цей день зазвичай перевіряли справність коліс. Чоловіки знімали з возів колеса та залишали у сараях до весни. Водночас у цей день витягували сани, очікуючи, що незабаром випаде сніг.



Дітям цього дня загадували загадки про колеса та візи. Відомі, наприклад, такі: «Пані підфарбована, поперек підперезана, а спина намазана»; «Чотири братики вмовилися ганятися, як не біжать, один одного не наздоженуть»; "Один іде, чотирьох за собою веде, а п'ятий сидить, на всі очі дивиться".

Що не можна робити 30 жовтня

Цього дня не можна лінуватися та відмовляти у допомозі нужденним.

Не варто зловживати спиртним та шкідливою їжею.

Справи на городі та важку фізичну працю краще відкласти.

Варто утриматися від сварок із оточуючими.

Не рекомендують цього дня ходити у лазню та розпочинати нові справи.

Також цього дня

1751 – народився Річард Шерідан, ірландський драматург та політик («Суперники», «Поїздка до Скарборо», «Школа злослів'я»).



1871 – народився Поль Валері, французький поет і філософ («Юна Парка», «Морський цвинтар», «Зошити»).



1848 – у Львові розпочався перший з’їзд українських діячів науки – «Собор російських учених».



1877 – у Харкові народився Костянтин Іванович Платонов, психіатр та психоневролог, відомий своїми дослідженнями в галузі психотерапії та гіпнозу, автор оригінальної методики знеболювання гіпнозом під час пологів, учень В. М. Бехтерєва.



1888 - Джон Лауд (Уеймут, шт. Массачусетс) запатентував кулькову ручку.



1937 – народився Клод Лелюш, французький кінорежисер («Чоловік і жінка», «Шлюб», «Кіт і миша»).



1938 – у США на радіостанції CBS відбулася трансляція радіоверсії фантастичного роману Герберта Уеллса «Війна світів», стилізована під прямий репортаж із місця подій. Багато американців повірили у реальність подій, що викликало небачену паніку.



1941 – почалася блокада Севастополя із суші під час 2-ої світової війни. Після 250 днів оборони у липні 1942 року Севастополь капітулював.



1960 – народився Дієго Марадона, футболіст, колишній головний тренер збірної Аргентини.



1967 – вперше в космосі здійснено автоматичне стикування кораблів, це були апарати «Космос-186» та «Космос-188», які були прототипами космічного корабля Союз.



1974 – в'язні мордівських таборів уперше відзначили голодуванням день політв'язнів. З 1991 року відзначається День пам'яті жертв політичних репресій.



1987 – у Києві дебютував український рок-гурт «Воплі Відоплясова» (скорочено ВВ).



1990 – здійснено стикування тунелю, що поєднав Англію та Францію під Ла-Маншем.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Альона, Анастасія, Артем, Герман, Ілона, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Олена, Петро, Семен, Степан, Юліан.

за Юліанським календарем: Анатолій, Андрій, Антон, Дем'ян, Ізабелла, Йосип, Кузьма, Лазар, Леонтій, Олександр, Осія, Сергій, Софія, Юліан.