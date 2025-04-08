08.04.2025 17:18

У Харкові відзначили 20-річчя дитячого театру (фото)

Зразковий художній колектив "Театр-студія "Дитячий квартал" Палацу дитячої та юнацької творчості "ІСТОК" відзначив 20- річчя творчої діяльності.



Фото: Василь Голосний /



На свято, яке пройшло в одній з безпечних локацій міста, зібралися вихованці, батьки, випускники колективу. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ На свято, яке пройшло в одній з безпечних локацій міста, зібралися вихованці, батьки, випускники колективу.

У залі панувала натхненна і творча атмосфера. Глядачі разом з акторами, віком від 4 до 16 років, сміялися і плакали, мандрували у світ казок, співали і проживали хвилини любові.

Керівник колективу Олена Валова, привітавши дітей і дорослих, зазначила, що протягом двох десятиліть майже 3 тисячі дітей виховувалися у колективі.

Вони опановували не тільки акторське мистецтво, а й вчилися дружити, цінувати і підтримувати один одного, працювати у команді .За ці роки батьки вихованців стали не просто глядачами, а й декораторами, костюмерами, гримерами. Разом з дітьми були на гастролях у Болгарії , Німеччині, Греції, Італії.

Не припинив свою діяльність колектив ні під час пандемії, ні під час війни. У складні часи у репертуарі театру з'явилися онлайн-вистави, які високо оцінили глядачі і журі всеукраїнських і міжнародних конкурсів і фестивалів.

Протягом останнього року маленькі актори в укриттях показують вистави для дітей пільгових категорій, для пацієнтів дитячих лікарень.

Директорка Палацу "ІСТОК" Евеліна Жуганець зазначила, що колектив пишається своїми випускниками, багато з яких стали студентами Харківської Державної академії культури та Вищого Фахового коледжу мистецтв і опанували акторські та режисерські спеціальності.

Зараз у складі театру більше 100 вихованців.

Приємним сюрпризом для глядачів стала прем'єра спектаклю "Мій рідний Харків", присвяченого нашому незламному місту-герою.



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