23.07.2025 11:52 Рита Парфенова

На Харківському напрямку знищено понад 130 одиниць техніки та 63 окупанти

На Харківському напрямку за добу російські війська здійснили понад 550 обстрілів, зокрема 158 ударів дронами-камікадзе. Водночас Сили оборони знищили техніку, укриття та живу силу противника.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 23 липня 2025 року оперативна обстановка в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Харків” залишається складною, однак контрольованою. Протягом минулої доби ворог здійснив одну спробу прориву оборони українських військ.

Російські війська провели два авіаудари з використанням 12 некерованих авіаційних ракет, а також здійснили 555 обстрілів позицій Сил оборони. Із них 158 атак були завдані дронами-камікадзе.

У відповідь українські військові продовжують завдавати втрат окупантам. За добу знищено або пошкоджено 136 одиниць озброєння та техніки, зокрема:

1 танк;

2 артилерійські системи;

13 автомобілів;

113 безпілотників;

7 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, ліквідовано 118 укриттів, дві стартові позиції для запуску дронів та місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Загальні втрати ворога за добу склали 63 особи, з яких 22 – безповоротні.

Сили оборони України продовжують стримувати агресора та залишаються на позиціях.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупаційні війська намагалися прорвати оборону на Південно-Слобожанському напрямку, а також провели серію атак у Куп’янському районі Харківської області.