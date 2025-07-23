На Харківському напрямку знищено понад 130 одиниць техніки та 63 окупанти

На Харківському напрямку за добу російські війська здійснили понад 550 обстрілів, зокрема 158 ударів дронами-камікадзе. Водночас Сили оборони знищили техніку, укриття та живу силу противника.
Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 23 липня 2025 року оперативна обстановка в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Харків” залишається складною, однак контрольованою. Протягом минулої доби ворог здійснив одну спробу прориву оборони українських військ.
Російські війська провели два авіаудари з використанням 12 некерованих авіаційних ракет, а також здійснили 555 обстрілів позицій Сил оборони. Із них 158 атак були завдані дронами-камікадзе.
У відповідь українські військові продовжують завдавати втрат окупантам. За добу знищено або пошкоджено 136 одиниць озброєння та техніки, зокрема:
Крім того, ліквідовано 118 укриттів, дві стартові позиції для запуску дронів та місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.
Загальні втрати ворога за добу склали 63 особи, з яких 22 – безповоротні.
Сили оборони України продовжують стримувати агресора та залишаються на позиціях.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупаційні війська намагалися прорвати оборону на Південно-Слобожанському напрямку, а також провели серію атак у Куп’янському районі Харківської області.
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