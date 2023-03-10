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10.03.2023  11:55   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники проклали газопровід до житлового будинку

Унаслідок активних бойових дій у березні минулого року будинок в Індустріальному районі пережив 7 ворожих обстрілів. Один із них повністю зруйнував під’їзд та знищив усі комунікації.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківміськгаз".
 
Повідомляється, що з осені дім почали активно відбудовувати, і після завершення цих робіт фахівці АТ «Харківміськгаз» змогли приступити до газифікації під’їзду з нуля. 
 
Газовики повністю проклали новий ввідний газопровід та всю внутрішньобудинкову систему. З поверненням мешканців газопостачання буде підключатися індивідуально до кожної квартири. 
 
Варто зазначити, що це не перші роботи з газифікації, які проводять спеціалісти «Харківміськгазу» у відбудованих оселях.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що через пошкодження, як наніс ворог, у Житомирі та Харкові частина споживачів усе ще залишаються без електропостачання.
 

Источник:   АТ "Харківміськгаз"
 Тэги:  жкг, харків
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