10.03.2023 11:55 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники проклали газопровід до житлового будинку

Унаслідок активних бойових дій у березні минулого року будинок в Індустріальному районі пережив 7 ворожих обстрілів. Один із них повністю зруйнував під’їзд та знищив усі комунікації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківміськгаз".

Повідомляється, що з осені дім почали активно відбудовувати, і після завершення цих робіт фахівці АТ «Харківміськгаз» змогли приступити до газифікації під’їзду з нуля.

Газовики повністю проклали новий ввідний газопровід та всю внутрішньобудинкову систему. З поверненням мешканців газопостачання буде підключатися індивідуально до кожної квартири.

Варто зазначити, що це не перші роботи з газифікації, які проводять спеціалісти «Харківміськгазу» у відбудованих оселях.



