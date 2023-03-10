Харківські комунальники проклали газопровід до житлового будинку

Унаслідок активних бойових дій у березні минулого року будинок в Індустріальному районі пережив 7 ворожих обстрілів. Один із них повністю зруйнував під’їзд та знищив усі комунікації.
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Будьте готові до того, що у ділових питаннях усі відносини сьогодні будуть будуватися за принципом особистих симпатій та антипатій. Якщо ви впевнені у своїй харизмі – дійте!
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.
10 березня проводиться День перевірки батарейок.
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