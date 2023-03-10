10.03.2023 12:25 Віталій Хінєвіч

Як проходить розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Сапери виявили та знешкодили 141 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

Повідомляється, що за минулу добу 9 березня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 0,53 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 0,4 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 141 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 7 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 36 осіб особового складу та 14 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 1909,1 га території, 256,8 км автомобільних доріг, 792,4 км ЛЕП, 157,2 км залізничних колій та 188,8 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 52 тис. 296 ВНП.



