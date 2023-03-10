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10.03.2023  08:37   Рита Парфенова

Друга доба блекауту у Харкові: подробиці

Як відновлюється критична інфраструктура у Харкові, розповіли у міськраді


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, після масованої ракетної атаки під ранок 9 березня у Харкові зникли електропостачання, тепло та волопостачання, зупинився наземний електротранспорт та метро, зникав інтрнет та стільниковий зв'язок.

Станом на ранок 10 березня у Харкові заживлена критична інфраструктура та споживачі, які отримують електрику по одним лініям.

Харківська область зі світлом, крім Вовчанської, Золочівської та частково Дергачівської громад.

Відновлюєтьс опалення. Частина котелень працює на генераторах, частина запитана від електромереж. Йде поповнення мереж.

Раніше РЕДПОСТ. писав, що через ракетну атаку у Харкові сталися зміни у русі міського транспорту.



 


Тэги:  відключення світла, харків, опалення
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