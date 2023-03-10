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10.03.2023  08:50   Рита Парфенова

На найвищому флагштоку України у Харкові міняють прапор

Харківські комунальники проводять планову заміну полотнища Державного прапора України

Державний прапор України у Харкові

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу міськради.

10 березня фахівці СКП "Харківзеленбуд" проводять планову заміну полотнища Державного прапора України та регламентну ревізію флагштока.

Як зазначають на підприємстві, державний символ України перебуває у безпеці та безпеці.

Нагадаємо, флагшток у Харкові перетині Соборного узвозу та Сергіївської площі встановили 23 серпня 2021 року в рамках Програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Він є найвищим не лише в Україні, а й у Європі – його висота становить 102 метри, розміри – 15х22,5 метри.

 


Источник:   ХМР
 Тэги:  прапор, харків
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