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10.03.2023  09:18   Рита Парфенова

Харків на ранок 10 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 9 по 10 березня 2023 року пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 10 березня.

Рятувальники 34-ї ДРПЧ з с. Слобожанське та їхні колеги з Луганська виїжджали на перевірку місць влучання ворожих ракет. У с. Слобожанське виявлені пошкодження 5 житлових п’ятиповерхівок, 1 приватного домоволодіння, будівель  і споруд на продовольчому ринку та овочевій фабриці, а також на об’єкті критичної інфраструктури. Постраждалих не виявлено.

Рятувальники 47-ї ДПРЧ проводили обстеження місця ворожого обстрілу, що стався напередодні у с. Лиман. Там пошкоджень зазнало 1 приватне домоволодіння.

Загалом за добу з 9 по 10 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:

  • 5 – на ліквідацію пожеж;
  • 3 – на перевірку місць влучання ворожих ракет і снарядів;
  • 9 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 141 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 3 тонни питної води, а м. Харкова – 1 тонну технічної.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог обстріляв населені пункти Харківської області.
 

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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