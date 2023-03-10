10.03.2023 12:41 Рита Парфенова

Близько півтори тисяч будинків Харкова з опаленням

Працівники КП «Харківські теплові мережі» в цілодобовому режимі працюють над відновленням теплопостачання.



t.me/citykharkivua

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу міськради.



Як повідомили на підприємстві, станом на 7:00 на більшості централізованих джерел теплопостачання відновлене електроживлення, але подекуди рівень напруги недостатній.



Зараз 33 котельні працюють на генераторах, а 51 - від централізованої електромережі. На повну потужність працює котельня Салтівського житлового масиву. На всіх інших джерелах проходить процес поповнення теплоносія і налагодження гідравлічних режимів.



На ранок теплом були забезпечені 1457 житлових будинків і 14 лікарняних закладів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відновлено електропостачання в майже 60% житлових будинків.





