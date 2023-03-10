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10.03.2023  11:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові відновлено електропостачання в майже 60% житлових будинків

Про це сьогодні, 10 березня, на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Харківські комунальники
 
«За ніч нам вдалося заживити близько 60% житлових будинків. Є певні труднощі. Сподіваємося, що найближчим часом ми відновимо у Харкові нормальне електропостачання», - повідомив мер. 
 
Також він зазначив, що наземний електротранспорт та метрополітен не працюють. Для потреб харків'ян продовжують курсувати муніципальні автобуси.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог обстріляв населені пункти Харківської області.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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