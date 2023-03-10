10.03.2023 11:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові відновлено електропостачання в майже 60% житлових будинків

Про це сьогодні, 10 березня, на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«За ніч нам вдалося заживити близько 60% житлових будинків. Є певні труднощі. Сподіваємося, що найближчим часом ми відновимо у Харкові нормальне електропостачання», - повідомив мер.

Також він зазначив, що наземний електротранспорт та метрополітен не працюють. Для потреб харків'ян продовжують курсувати муніципальні автобуси.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог обстріляв населені пункти Харківської області.



