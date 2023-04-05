05.04.2023 16:00 Віталій Хінєвіч
Харківʼянки вибороли ліцензії на участь у Європейських Іграх з бадмінтону
Єлизавета Жарка і Марія Столяренко пройшли кваліфікаційний відбір у жіночій парі, Поліна Бугрова змагатиметься у жіночій одиночці.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Kharkiv SPORT City.
Наприкінці березня відбулися останні два турніри “ORLEN Polish Open і YONEX Swiss Open”, де представники бадмінтону могли заробити очки кваліфікації до Європейських ігор, які вже цього літа прийматиме польський Краків.
Згідно з оприлюдненим Євпропейською конфедерацією бадмінтону рейтингом, Україна виборола ліцензії у чотирьох з п’яти категорій у програмі Євгоігор-2023.
Необхідні очки вдалося набрати Данилу Боснюку і Поліні Бугровій, які виступатимуть в одиночці, міксту В’ячеславу Яковлеву і Поліні Ткач, а також жіночій парі Марії Столяренко і Єлизавети Жаркої.
Відзначимо, що досвідчена харків’янка Жарка брала участь у попередніх Європейських іграх у Баку-2015 та Мінську-2019. Для решти наших бадмінтоністів це має бути перший мультиспортивний форум континенту у кар’єрі.
Остаточний склад команди буде затверджено Виконкомом Національного олімпійського комітету України напередодні Євроігор-2023.
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