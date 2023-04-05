05.04.2023 16:19 Дмитро Колонєй

Розкрадання гуманітарної допомоги: проведені обшуки у Олега Синєгубова та посадовців ХОВА

Обшуки у керівництва Харківської адмністрації проведені експертами НАБУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Цензор.Нет та ХОВА , детективи НАБУ провели масштабні обшуки у Харківській облдержадміністрації, зокрема у кабінетах голови ОДА О. Синегубова, у заступника голови ОДА В.Ковальської, директора депаратменту АПК А.Дорожко.

Серія обшуків у керівника Харківської облдержадміністрації проходить по справі про розкрадання гуманітарної допомоги, придбаної за рахунок держави після початку російського вторгнення у Харківську область у 2022-му році.

Те, що фахівці Національного антикорупційного бюро України здійснили слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації, зокрема, у керівництві Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку підтвердили у ХОВА.



