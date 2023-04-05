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05.04.2023  16:19   Дмитро Колонєй

Розкрадання гуманітарної допомоги: проведені обшуки у Олега Синєгубова та посадовців ХОВА

Обшуки у керівництва Харківської адмністрації проведені експертами НАБУ.

Підозрюють у розкраданні гуманітарної допомоги керівництво Харківської адміністрації
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Цензор.Нет та ХОВА, детективи НАБУ провели масштабні обшуки у Харківській облдержадміністрації, зокрема у кабінетах голови ОДА О. Синегубова,  у заступника голови ОДА В.Ковальської, директора депаратменту АПК А.Дорожко.   
Серія обшуків у керівника Харківської облдержадміністрації проходить по справі про розкрадання гуманітарної допомоги, придбаної за рахунок держави після початку російського вторгнення у Харківську область у 2022-му році.
 
Те, що фахівці Національного антикорупційного бюро України здійснили слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації, зокрема, у керівництві Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку підтвердили у ХОВА. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник:   Цензор.Нет, ХОВА
 Тэги:  обшуки, афера, харків
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