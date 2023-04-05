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05.04.2023  16:30   Дмитро Колонєй

На Харківщині злодюга знищив дерева на пів мільйона гривень

Слідчі Харківщини повідомили "чорного" лісоруба про підозру.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із  посиланням на ГУ Нацполіції, наприкінці січня 2023 року 41-річний чоловік незаконно вирубував дерева породи дуб у лісовому насадженні, розташованому за межами села Козіївка. Жодних дозвільних документів на здійснення порубки він не мав. 
 
 
Зловмисника викрили працівники групи реагування патрульної поліції та дільничні поліцейські Богодухівського РВП. Своїми діями зловмисник завдав Краснокутській територіальній громаді Харківської області матеріальну шкоду на суму майже пів мільйони гривень.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні незаконної порубки.
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чорний лісоруб наніс багатотисячну шкоду довкіллю.
 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  афера, чорний лісоруб, харків
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