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05.04.2023  16:47   Віталій Хінєвіч

У Харківській області викрили депутатів, які допомагали окупантам вивозити насіння соняшнику

В ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області Служба безпеки викрила двох ворожих поплічників серед посадовців.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу. 
 
За його словами, поплічниками ворога виявились депутати VIII скликання Ізюмської районної ради, які добровільно пішли на співпрацю з окупантами і організували їм оптові поставки насіння соняшника.
 
Зловмисники, домовившись з представниками збройних формувань держави-агресора та окупаційної адміністрації, вивозили зі складських приміщень насіння соняшника з території регіону до рф.
 
«Встановлено, що вони силоміць відбирали насіння у місцевих підприємців, погрожуючи своїми зв’язками з військовослужбовцями рф. 
 
За даними слідства, пособникам вдалось вивезти більш ніж 700 тонн насіння соняшника.
 
Після реалізації продукції на території рф виручені кошти зловмисники частково привласнили, а частково передали представникам збройних формувань держави-агресора та окупаційної адміністрації.
 
Окрім цього, пособники допомогли окупантам відновити міст у м. Ізюм для забезпечення безперешкодної переправи військової техніки збройних формувань держави-агресора з метою ведення бойових дій проти України»,- повідомив Владислав Абдула.
 
Наразі поплічники ворога переховуються від українського правосуддя на непідконтрольних територіях.
 
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України.
 
Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що депутатка з Харківщини займалась «приєднанням» регіону до рф.
 

Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  агрессия россии, харків
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