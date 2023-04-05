05.04.2023 16:47 Віталій Хінєвіч

У Харківській області викрили депутатів, які допомагали окупантам вивозити насіння соняшнику

В ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області Служба безпеки викрила двох ворожих поплічників серед посадовців.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами, поплічниками ворога виявились депутати VIII скликання Ізюмської районної ради, які добровільно пішли на співпрацю з окупантами і організували їм оптові поставки насіння соняшника.

Зловмисники, домовившись з представниками збройних формувань держави-агресора та окупаційної адміністрації, вивозили зі складських приміщень насіння соняшника з території регіону до рф.

«Встановлено, що вони силоміць відбирали насіння у місцевих підприємців, погрожуючи своїми зв’язками з військовослужбовцями рф.

За даними слідства, пособникам вдалось вивезти більш ніж 700 тонн насіння соняшника.

Після реалізації продукції на території рф виручені кошти зловмисники частково привласнили, а частково передали представникам збройних формувань держави-агресора та окупаційної адміністрації.

Окрім цього, пособники допомогли окупантам відновити міст у м. Ізюм для забезпечення безперешкодної переправи військової техніки збройних формувань держави-агресора з метою ведення бойових дій проти України»,- повідомив Владислав Абдула.

Наразі поплічники ворога переховуються від українського правосуддя на непідконтрольних територіях.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.



