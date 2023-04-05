05.04.2023 17:00 Дмитро Колонєй

У Харкові запустили каруселі Дитячого парку

У Харкові ремонтують атракціони Центрального парка міста.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, у Центральному парку культури та відпочинку ім. Горького почали перевіряти роботу усіх атракціонів та запустили каруселі Дитячого парку.

«Весь рік ми відновлювали газони, рятували дерева, висаджували нові замість знищених ракетами рашистів. Понівечені атракціони ремонтували власноруч з того, що мали, бо під час війни везти запчастини з-за кордону недоречно. Чекаємо, аби відкрити свої двері для вас! Віримо, що це буде скоро, бо перемога все ближче!» - зазначили у парку.



